Elden Ring completato in meno di 25 minuti, nuovo record mondiale

Lo speedrunner Hazeblade, nome noto nell'ambiente dei souls-like, ha completato Elden Ring in meno di 25 minuti, per la precisione in 24:37, conquistando così il nuovo record mondiale. L'impresa è particolarmente interessante in quanto il nuovo primato è stato stabilito dopo le ultime Patch che ha pubblicato FromSoftware che avevano nerfato alcuni degli elementi su cui gli speedrunner facevano affidamento per completare in brevissimo tempo il gioco.

Potrete ammirare l'impresa di Hazeblade nel video qui sotto. Ma come ha fatto lo speedrunner a battere il vecchio primato nonostante le ultime modifiche apportate al gioco?

Come possiamo intuire dal filmato, il merito è grazie a un nuovo exploit soprannominato Zip Glitch, che permette di teletrasportare all'istante il Senzaluce in linea retta. Si tratta di un barbatrucco che ancora non è stato compreso pienamente nemmeno dagli stessi speedrunner e fondamentalmente si tratta di attivare la guardia con lo scudo per poi premere W o un altro tasto direzionale con un certo ritmo. Come potrete intuire grazie a questo glitch è possibile superare velocemente intere aree di gioco in un attimo, risparmiando così minuti preziosi. Il glitch rimette in discussione tutte le strategie adottate finora, dunque non è escluso che nei prossimi giorni potremmo vedere il record mondiale abbassarsi ulteriormente.

Con tutta probabilità il glitch verrà rimosso con le prossime patch correttive di Elden Ring ma è sempre interessante vedere cosa riescono a inventarsi o scoprire gli speedrunner per abbassare sempre di più i loro tempi di completamento.

