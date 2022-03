Elden Ring: George R.R. Martin ha commentato la voce che vuole le sue iniziali nascoste nel gioco

Lo scrittore George R.R. Martin è intervenuto sulle voce che vorrebbero le iniziali del suo nome nascoste in Elden Ring, sottolineando quanto sia stupida e senza senso. Del resto perché avrebbe dovuto fare una cosa del genere?

Martin ne ha parlato nell'ultimo post pubblicato sul suo blog, dedicato in realtà ad aggiornare i suoi lettori sui suoi altri progetti. Evidentemente qualcuno lo ha tormentato con questa storia e ha quindi deciso di mettere la parola fine alle speculazioni.

Leggiamo: "Oh, per mettere le cose in chiaro, circola una strana storia su Internet di come avrei "nascosto" le mie iniziali in Elden Ring perché... ah... alcuni dei personaggi hanno nomi che iniziano con R, o G, o M. Al che dico: "Eh? Che cosa? Davvero?" Questa è nuova. Scrivo e pubblico storie dal 1971 e sospetto di aver dato ai personaggi nomi che iniziano con R, G e M sin da subito. Insieme alle altre ventitré lettere dell'alfabeto. Trovare i nomi è difficile, soprattutto perché in Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ce ne sono moltissimi, e mi piace dare ai membri di una stessa famiglia e ai loro parenti stretti nomi che hanno qualcosa in comune... ma davvero, perché avrei dovuto nascondere il mio nome nel gioco? Il mio nome è SUL gioco, come uno degli autori. Ehi, ELDEN RING è emozionante di suo, non c'è bisogno di inventare cose."

Speriamo che questo chiarimento metta la parola fine a questa storia e che si torni a giocare in serenità. In fondo in Elden Ring c'è ben altro da scoprire.