Apple, down diversi servizi: App Store, iCloud, iMessage, Apple Music e altri

Apple ha diversi servizi cloud down in questo momento: da App Store a iCloud, passando per iMessage, la piattaforma di streaming musicale Apple Music e altri ancora.

A pochi giorni dagli annunci dell'evento Apple dell'8 marzo, la casa di Cupertino si trova dunque in una situazione abbastanza inedita, con il sistema di rilevazione dei disservizi che al momento conta ben undici criticità.

L'azienda non ha ancora fornito un commento rispetto a quanto sta accadendo, segno che probabilmente la situazione è in divenire e i tecnici stanno cercando non solo di ripristinare i server, ma anche di capire cosa sia accaduto esattamente.

Apple, l'artwork ufficiale dell'ultimo evento

Non solo: stando a quanto riportato da Bloomberg, sembra che anche l'infrastruttura corporate e i sistemi retail di Apple non funzionino, il che fornisce un'idea abbastanza chiara della gravità del problema.

Sembra tuttavia che le cose procedano a macchia di leopardo, nel senso che alcuni utenti stanno riscontrando inconvenienti gravi mentre altri riescono ad accedere a diversi servizi. Vedremo come evolverà la situazione.