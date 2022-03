The Witcher, Jason Slama è il game director della nuova saga

Jason Slama, già game director di Gwent: The Witcher Card Game, ha annunciato su Twitter di essere il game director della nuova saga di The Witcher, informazione confermata anche dall'account ufficiale del franchise.

Slama: "Sono emozionatissimo di annunciare che sto lavorando con grande umiltà come game director per portare al successo il prossimo gioco tripla A di The Witcher! Penate di potervi unire al team? Abbiamo decine di posizioni aperte, con anche la possibilità di lavorare da remoto di cui possiamo parlare!"

Come potete vedere l'annuncio è stato sfruttato anche per cercare sviluppatori per la nuova saga, sperando che le condizioni lavorative in CD Projekt Red siano migliorate rispetto a quanto accaduto con Cyberpunk 2077.

Il profilo LinkedIn di Slama ci dà altre informazioni interessanti. La sua esperienza con Gwent: The Witcher Card Game è finita a maggio 2021, mentre quella con il nuovo The Witcher è iniziata a giugno 2021. Considerando che da allora non è passato nemmeno un anno, immaginiamo che il secondo sia ancora in pre-produzione.

Slama comunque ha iniziato la sua carriera in Ubisoft Quebec, dove ha lavorato dal 2008 al 2014. Quindi è passato in CD Projekt Red, dove ha lavorato su The Witcher 3: Wild Hunt come "Senior UI Programmer, quindi su Gwent come Lead Programmer, Director of Live Operations poi e Game Director dal 2018.