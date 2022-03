GTA 5 e Grand Theft Auto Online, un trailer per l'Audio 3D su PS5

GTA 5 e Grand Theft Auto Online supportano l'Audio 3D su PS5, come conferma il breve trailer pubblicato da Sony a pochi giorni dal lancio della versione next-gen del blockbuster targato Rockstar Games.

"Dall'accelerazione di una supercar ad alta velocità al rumore degli spari, tutto prende vita su PS5 grazie al 3D Audio", recita la sinossi del video, che riproduce alcune delle sequenze di cui abbiamo parlato anche nell'analisi della versione PS5 di GTA 5.

Fra le caratteristiche più chiacchierate della console next-gen Sony, l'audio tridimensionale conferisce spessore e profondità ai suoni, aumentando il grado di coinvolgimento nell'azione a maggior ragione nell'ambito delle esperienze open world.

Peraltro, come pubblicizzato all'inizio del trailer, su PlayStation 5 è possibile ottenere GTA Online gratis, senza costi aggiuntivi, fino al 14 giugno. Per giocare online è richiesto un abbonamento a PlayStation Plus.