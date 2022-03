Moon Studios e ambiente oppressivo, ex dipendente accusa lo studio pubblicamente

Moon Studios è finita al centro delle polemiche dopo un report in cui si parlava di un ambiente di lavoro oppressivo. Ebbene, una ex dipendente del team ha deciso di accusare lo studio pubblicamente, fornendo la propria testimonianza sulla condotta dei due fondatori.

"Ho lavorato presso Moon Studios per due anni", ha scritto Franciska Csongrady, attualmente narrative lead di Primal Game Studio. "Ero l'unica donna nello story team. Faccio fatica a trovare le parole per esprimere quanto sia stata emotivamente distruttiva l'esperienza di lavorare con i due capi dello studio, Thomas e Gennadiy."

La Csongrady ha dunque confermato il report di Bloomberg su Moon Studios. "L'intero team è costruito sulla bugia che la qualità giustifica tutto: abusi verbali, crunch, umiliazioni pubbliche. In realtà queste cose ti deprimono e ti consumano, e ciò non produce certamente qualità."

"Tutto quello che di buono avevi realizzato prima che distruggessero la tua scintilla creativa veniva utilizzato per attirare nuovi sviluppatori inconsapevoli, per riempire il vuoto lasciato dagli amici che hai visto andar via, uno alla volta."

"Vi prego, non fatevi ingannare. Non ripetete il nostro errore lavorando in posti come Moon Studio. Dobbiamo fermare la mentalità disfattista secondo cui l'industria videoludica è così e basta. Ci sono luoghi migliori là fuori, e voi meritate di meglio."