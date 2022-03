Starship Troopers: Terran Command rinviato, nuova data d'uscita annunciata

L'editore Slitherine Games e lo sviluppatore The Aristocrats hanno annunciato il rinvio di Starship Troopers: Terran Command. Quindi il gioco non uscirà più il 31 marzo 2022, come precedentemente annunciato, ma il 16 giugno 2022, la nuova data d'uscita ufficiale.

Slitherine ha chiesto scusa per il rinvio, che sa deluderà chi era in attesa del gioco, ma contestualmente ne ha anche spiegato il motivo: Starship Troopers: Terran Command ha bisogno di più rifiniture. Il team di sviluppo necessita di più tempo per sistemare i bug residui e per sistemare alcuni elementi.

"Vogliamo lanciare un gioco completo e per noi è importante che possiate godervelo dal giorno di lancio, senza problemi che compromettano il vostro divertimento e senza costringervi ad attendere patch e hotfix."

Il comunicato ha poi ribadito che i contenuti del gioco ci sono tutti e che il tempo in più sarà speso per migliorare il tutto.

Starship Troopers: Terran Command è stato annunciato per PC.