Dr Disrespect, il sito del suo gioco NFT ha usato un'immagine di Cyberpunk 2077

Sembra proprio che il gioco NFT di Dr Disrespect sia partito col piede sbagliato: un utente ha notato che il sito ufficiale del progetto ha utilizzato un'immagine di Cyberpunk 2077 tratta dal teaser.

Già sotto attacco per gli NFT del gioco della sua compagnia, Dr Disrespect è finito dunque nuovamente al centro delle polemiche, sebbene Robert Bowling abbia provato a spiegare l'accaduto come un errore in buona fede.

"Questa cosa non ha niente a che vedere con Cyberpunk 2077", ha scritto l'ex Infinity Ward. "Uno dei nostri web engineer ha attivato un'ottimizzazione pensata per cambiare l'immagine del video sul sito, ma per errore ha caricato lo screenshot sbagliato e si beccherà una ramanzina."

Una spiegazione convincente? Catturare l'immagine di un trailer non è un'operazione immediata, ma vogliamo certamente dare a Bowling e al suo team il beneficio del dubbio.

Purtroppo, però, l'incidente arriva subito dopo le già citate polemiche per l'aggiunta della componente NFT al gioco, e in un'epoca in cui la comunicazione è essenziale possiamo dire che questi primi passi non sono stati strepitosi.