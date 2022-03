Syberia: The World Before: scoperto un simpatico easter egg legato alla città e alla colonna sonora

Alcuni giocatori di Syberia: The World Before hanno scoperto un simpatico easter egg legato alla città in cui è ambientato il gioco, Vaghen, e alla colonna sonora, composta da Inon Zur. Più precisamente, lo hanno trovato sulla piantina della città, su cui è stampato un codice QR che si pensava fittizio, ma che in realtà ha una destinazione reale.

Usando un lettore di codici QR si raggiunge infatti il sito turistico di Vaghen, in cui vengono presentate le bellezze locali, attraverso alcuni scorci presi direttamente dal gioco. Tra i contenuti del sito, ci sono anche i commenti di alcuni turisti immaginari, tra i quali è possibile riconoscere Kate Walker, la protagonista del gioco rinominata in Katherine, e il compianto Benoit Sokal, rinominato in Romain.

Scorrendo il sito è possibile leggere la descrizione di alcuni dei luoghi e dei monumenti di Vaghen, vedere una piantina turistica e ammirare altre immagini della quotidianità dei suoi abitanti. Il gioco trova spazio solo in fondo, seguito dalla pubblicità della colonna sonora, acquistabile in vinile o in formato digitale. La mancanza di una versione su CD è indicativa.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Syberia: The World Before. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che è disponibile per PC, Xbox One e PS4, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.