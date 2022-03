Moon Studios, il team autore di Ori, accusato di ambiente di lavoro oppressivo

Moon Studios, il team autore della serie Ori, è stato accusato da alcuni ex dipendenti, che hanno parlato di un ambiente di lavoro oppressivo e di aver dovuto sopportare parecchie ingiustizie durante il loro periodo lì.

Pur avendo dato vita a iniziative lodevoli come il fundraising per salvare 118 Km quadrati di foreste grazie a Ori and the Will of the Wisps, i fondatori dello studio, Thomas Mahler and Gennadiy Korol, sono stati descritti da alcuni ex collaboratori come persone prepotenti.

"Abbiamo creato qualcosa di davvero speciale e l'unico modo per scendere a patti con quel periodo è stato guardare gente su Twitch e altri giocatori rimanere colpiti dai nostri titoli: si è trattato di un aspetto importante nel mio processo di guarigione, perché magari le mie sofferenze sono valse la pena. Alla fine, tuttavia, molti di noi erano completamente esauriti."

Stando alle ricostruzioni di questi ex dipendenti, Mahler e Korol facevano spesso commenti offensivi e inappropriati, oppure battute di cattivo gusto, al punto che chi le ha subite per diverso tempo si è poi trovato ad aver bisogno di ricorrere a un supporto psicologico.

I fondatori del team hanno scritto un messaggio in risposta a queste accuse, dicendosi convinti che l'esperienza descritta non sia assolutamente rappresentativa degli oltre ottanta dipendenti di Moon Studios, né di quelli che hanno lasciato l'azienda.

"Apprezziamo l'ironia insita nel fatto che noi, un austriaco e un ebreo israeliano, abbiamo dato vita a un'impresa multiculturale. Ci consideriamo fratelli, e come fratelli tendiamo a discutere e punzecchiarci. Abbiamo fatto battute sui rispettivi background e potrebbe essere capitato che queste dinamiche abbiano messo a disagio qualcuno."

"Non siamo perfetti, ma ci prendiamo cura dei nostri talenti e lavoriamo duramente per migliorare. Se i nostri comportamenti hanno ferito qualcuno, ne siamo dispiaciuti e proveremo a migliorare come sempre.