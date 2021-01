Ori and the Will of the Wisps salva 118 km quadrati di foresta con un fundrasing

Ori and the Will of the Wisps è stato protagonista di un'interessante iniziativa benefica organizzata Moon Studios, iam8bit e SkyBound Games che, attraverso un'operazione di fundraising, ha aiutato a salvare una bella area di foresta pluviale.

Si tratta delle etichette responsabili in particolare della versione Nintendo Switch di Ori and the Will of the Wisps: dall'8 al 13 dicembre 2020, le tre compagnie si sono accordate lanciando una particolare iniziativa in cui donavano il 5% del ricavato delle vendite del gioco alla Rainforest Trust.

Il totale del denaro raccolto ammonta a 58.000 dollari, giudicato abbastanza per proteggere 29.000 acri di foresta pluviale, corrispondenti a circa 118 km quadrati, circa 2 volte l'estensione di Manhattan e 34 volte quella di Central Park a New York.

Si tratta dunque di un'ottima notizia che giunge al termine di un'iniziativa molto positiva e anche particolarmente adeguata al tono e alle tematiche tipiche della serie Ori. Sia Ori and the Blind Forest che Ori and the Will of the Wisps, infatti, pur trattando soprattutto di altri "sentimenti", pongono sempre al centro dell'attenzione anche l'ecologia, il rapporto con la natura e l'equilibrio da trovare fra le forze in modo da consentire uno sviluppo pacifico delle varie entità che vivono nella foresta e negli altri ambienti in cui si svolgono i due capitoli.