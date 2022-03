Xbox Cloud e Game Pass funzionano ora su Steam Deck con Microsoft Edge Beta

Microsoft e Valve stanno collaborando per portare Xbox Game Pass e Xbox Cloud su Steam Deck e una prima soluzione funzionante è ora disponibile attraverso Microsoft Edge Beta, una versione ancora non definitiva del browser Microsoft utilizzabile sul dispositivo Valve.

Come riferito dagli sviluppatori di Microsoft, la soluzione è particolarmente interessante perché apre la porta all'arrivo di Xbox Cloud e Game Pass anche su Linux in generale e in particolare su Steam Deck, appunto. C'è già una lista ufficiale dei giochi Xbox Game Studios compatibili con il dispositivo e verificati, mentre sul sito Microsoft ufficiale è presente anche una guida su come installare Microsoft Edge Beta su Steam Deck, raggiungibile a questo indirizzo.



In ogni caso, sulla pagina di Reddit dedicata all'argomento vengono riportate anche delle istruzioni su come effettuare l'installazione di Microsoft Edge in versione Beta su Steam Deck. Una volta inserita l'applicazione, è possibile utilizzare Xbox Cloud direttamente da browser. Considerate che i seguenti comandi comprendono alcune stringhe da inserire in Console, dunque richiedono di "entrare" un po' a fondo nel sistema:

Premere Steam menù > Power > Switch a Desktop

Click sull'icona Scopri Software Center

Click sul menù hamburger > Internet > Web Browser

Scrollate lo schermo fino a Microsoft Edge Beta e click su installa

Tornati al Desktop, click su Application Launcher in basso a sinistra della taskbar

Navigate su internet

Click destro su Microsoft Edge (beta) > Aggiungi a Steam

Nella finestra "Aggiungi un gioco" scrollate per trovare Microsoft Edge (beta) e selezionatelo

Tornate al menù Applicazioni, poi Sistema > Konsole

Inserite l'override attraverso questo comando in Konsole:

flatpak --user override --filesystem=/run/udev:ro com.microsoft.Edge



Nel caso si ottenga un avviso di mancanza permessi, inserite il seguente comando:

sudo steamos-readonly disable

Su Desktop, lanciate Steam

Andate alla Libreria e trovate Microsoft Edge (beta)

Click destro > Proprietà

Cambiare il nome in Xbox Cloud Gaming (beta)

Trovate Opzioni di lancio e inserite il seguente comando:

--window-size=1024,640 --force-device-scale-factor=1.25 --device-scale-factor=1.25 --kiosk "https://www.xbox.com/play"

Sulla pagina Reddit vengono anche riportati i comandi per modificare il layout dei controlli e per inserire degli appositi artwork ufficiali per la shortcut. Di recente, abbiamo anche visto che Elden Ring gira bene su Steam Deck dopo l'ottimizzazione di Valve.