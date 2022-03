Steam Deck non supporta Halo, Gears 5 e Microsoft Flight Simulator X

Halo: Infinite e The Master Chief Collection, Gears 5 e Microsoft Flight Simulator X non funzionano su Steam Deck: la casa di Redmond ha aggiornato le informazioni relative alla compatibilità dei suoi giochi sull'handheld Valve.

Sappiamo che ora è possibile installare Windows 10 su Steam Deck e dunque il problema dovrebbe essere aggirabile, ma per il momento questi titoli non sono supportati nativamente e il motivo sembra risiedere nel sistema anti-cheat utilizzato.

Chiaramente la possibilità di sfruttare l'ampia libreria di Xbox Game Pass su Steam Deck si pone come una priorità per l'immediato futuro: vedremo quali sviluppi ci saranno in tal senso.

Ecco dunque la lista aggiornata dei giochi Microsoft compatibili con Steam Deck:

Verificati



Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

The Evil Within

Fallout Shelter

Prey

Battletoads

Max: The Curse of Brotherhood

Giocabili



Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantum Break

State of Decay: YOSE

Non supportati