Steam Deck e Windows: è ora possibile installare l'OS Microsoft, ma con limitazioni

Steam Deck è appena iniziato ad arrivare nelle mani dei primi acquirenti e si registra già la possibilità di poterci installare Windows, sebbene ancora con diverse limitazioni visto che non c'è un supporto ufficiale per il sistema operativo Microsoft, al momento.

Tuttavia, in termini pratici è possibile installare Windows in Steam Deck grazie al rilascio dei nuovi driver per GPU, Wi-Fi e Bluetooth, ma ci sono ancora alcuni problemi che rendono la funzionalità incompleta.

Intanto, la questione è limitata a Windows 10 per il momento, visto che il BIOS di Steam Deck per ora non include il supporto al firmware TPM necessario per Windows 11.

Non è ancora previsto un dual boot su Steam Deck, dunque è possibile installare un solo sistema operativo per volta ed inserire Windows significa dover utilizzare solo quello, finché non reinstallate l'OS originale. Infine, la mancanza più importante: per il momento non funziona l'audio con Windows, perché mancano ancora i driver specifici.

Questo significa che, installando Windows su Steam Deck, non è possibile sentire audio né dagli speaker né dalle cuffie, ma funziona invece via Bluetooth e USB-C. Dunque è chiaramente ancora un'opzione incompleta, in attesa che vengano rilasciati i driver più completi per l'audio, ma considerando che Steam Deck è uscito da pochi giorni è chiaro come la possibilità di inserire Windows con un supporto più completo sarà presto una realtà.

Potete trovare informazioni sull'installazione di Windows su Steam Deck sulla pagina di assistenza ufficiale, che spiega come effettuare l'operazione e fornisce anche i link ai vari driver per GPU, Wi-Fi e Bluetooth, in attesa di quelli audio. Nei giorni scorsi, abbiamo visto che alcuni preordini sono stati rimandati, dunque si allungano le attese per i nuovi acquirenti.