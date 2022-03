Super Nintendo World anche in USA: agli Universal Studios Hollywood nel 2023

Nintendo ha intenzione di espandere i suoi parchi tematici a tema Mario, con l'apertura di un nuovo Super Nintendo World negli USA, previsto nel 2023 all'interno degli Universal Studios Hollywood.

Dopo l'apertura in Giappone, un corrispettivo occidentale di Super Nintendo World arriverà dunque anche negli Stati Uniti, precisamente all'interno del parco dedicato agli studi Universal a Hollywood, in base alla collaborazione stipulata tra Nintendo e la major cinematografica in questione.

Un'immagine del parco Super Nintendo World in Giappone

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederlo in funzione, ma per il 2023 dovrebbe essere pronto, peraltro proseguendo con il programma di rilancio della celebre icona Nintendo che si appresta ad attaccare su diversi fronti: al di là dei videogiochi, ricordiamo infatti anche il nuovo film di Super Mario, oltre a queste iniziative "fisiche" con i parchi tematici e i vari giocattoli dedicati come quelli della serie LEGO (di cui è stato annunciato proprio oggi lo Starter Pack della serie Peach).

La notizia arriva ovviamente in un momento molto particolare: oggi è il Mario Day, come ogni 10 marzo, e non poteva esserci giornata migliore per annunciare il nuovo parco tematico dedicato al personaggio in questione. Dopo una lunga attesa, complicata dalla pandemia da Covid, il Super Nintendo World è stato aperto l'anno scorso in Giappone ed è peraltro destinato ad espandersi con l'aggiunta di un'area dedicata a Donkey Kong, a dimostrazione del successo riscosso finora e del fatto che si tratti solo dell'inizio delle esperienze di questo tipo a tema Mario.