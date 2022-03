LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: il diario di sviluppo e le nuove immagini mostrano il gioco

L'editore Warner Bros. e lo sviluppatore TT Games hanno pubblicato un nuovo diario di sviluppo e delle nuove immagini di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Trovate il primo in testa alla notizia, e il resto qui di seguito.

Il materiale mira a mostrare la grande quantità di contenuti e il senso di libertà offerti ai videogiocatori, nonché la qualità tecnica del gioco, superiore rispetto a quella dei giochi LEGO precedenti.

Nel video, chiamato "Costruire la Galassia, il team di sviluppo spiega il processo che ha utilizzato per portare in vita l'intera galassia di Star Wars con versioni viventi degli ambienti che si vedono nei nove film della Skywalker Saga, il tutto condito dal classico umorismo LEGO dietro ogni angolo. Il video mostra anche il lavoro che c'è voluto per realizzare gli effetti meteorologici, differenziare i colori del cielo e dedicare attenzione a ogni minimo dettaglio in un modo mai visto nei precedenti videogiochi LEGO.

Per il resto vi ricordiamo che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è in uscita il 4 aprile 2022 per PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.