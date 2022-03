Ghost of Tsushima: patch 2.17 disponibile con Modalità Custom e altro

Sucker Punch ha pubblicato in queste ore la patch 2.17 di Ghost of Tsushima, che migliora e corregge vari aspetti ma aggiunge anche delle novità molto interessanti, come la nuova Modalità Custom che consente di modificare un po' a piacere l'esperienza di gioco.

La patch 2.17 (o 2.017.000 su PS5) giunge giusto in tempo per poter essere utilizzata da tutti coloro che scaricano Ghost of Tsushima: Legends come titolo bonus, disponibile tra i giochi PlayStation Plus di marzo 2022.

Ghost of Tsushima, un'ambientazione del gioco

Nonostante questa introduzione causi a quanto pare dei problemi con il riscatto dell'upgrade scontato da PS4, sembra che l'aggiornamento in questione non abbia a che vedere con la correzione di questo inconveniente, concentrandosi su contenuti più specifici del gioco.

In particolare, viene aggiunta la modalità Custom Mode al Platinum Survival, che consente ai giocatori di scegliere fra quattro preset per applicare dei modificatori al bilanciamento e al livello di difficoltà, in modo da creare delle nuove sfide personalizzate in tale modalità.

Con questa opzione è possibile costruire una propria modalità Nightmare a piacere, attraverso l'applicazione o meno dei modificatori. Il matchmaking è disabilitato in questa modalità, ma può essere selezionato come obiettivo "Fill Party".

Altre modifiche riguardano aggiornamenti al sistema di crafting, in particolare per quanto riguarda il re-roll delle proprietà e altro, e varie correzioni che riguardano diversi aspetti del gioco, tra nuove opzioni di accessibilità e ribilanciamenti vari applicati ad elementi diversi.