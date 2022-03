PlayStation Plus: giochi gratis PS5 e PS4 di marzo 2022 disponibili da oggi

I giochi gratis per PS5 e PS4 di marzo 2022 sono disponibili da oggi per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, il servizio ad abbonamento di Sony, che dunque potranno riscattarli e aggiungerli alla proprio raccolta.

I giochi gratis di marzo 2022 per gli abbonati a PS Plus sono stati annunciati pochi giorni fa da Sony e sono i seguenti:

Ark: Survival Evolved per PS4

Ghostrunner per PS5

Team Sonic Racing per PS4

Ghost of Tsushima: Legends per PS5 e PS4

Anche questo mese il PlayStation Plus offre giochi molto diversi tra loro in modo da accontentare un po' tutti, stavolta con un occhio di riguardo per chi apprezza le esperienze multigiocatore. In ogni caso, tenete presente che avete tempo fino a lunedì 4 aprile per riscattare i giochi gratis di questo mese.

Ghost of Tsushima: Legends è la versione stand alone e tutta incentrata sul multiplayer dell'ultima fatica di Sucker Punch. Di base le meccaniche di combattimento sono più o meno le stesse del gioco originale, ma il tutto traslato nelle dinamiche di un multiplayer cooperativo da due e quattro persone per missione.

Ghostrunner è un action adventure in prima persona con ambientazione fantascientifica. Il gioco mette in scena le avventure di un cyber-warrior, in grado di combattere sia nel mondo reale e fisico che dentro al cyberspazio, su due diversi piani interconnessi. Lo scenario delle gesta è una sorta di città-torre futuristica, ultimo baluardo dell'umanità dopo un enorme cataclisma, in cui la società è disposta gerarchicamente dai livelli più bassi ai più alti.

Team Sonic Racing è un gioco di corse arcade che permette di sfrecciare in pista nei panni dei personaggi della serie Sonic the Hedgehog a bordo di kart, in gare frenetiche senza esclusioni di colpi e scorciatoie nascoste. Il gioco include varie modalità da affrontare in single player o in multiplayer online.

Infine, Ark: Survival Evolved è un action game in prima persona con elementi survival ambientato in una sorta di preistoria futuristica, dove enormi e feroci dinosauri convivono con tecnologie super avanzate, creando un mix decisamente intrigante. Il gioco pone l'accento sul multiplayer PvE e PvP, ma volendo è possibile anche affrontarlo come un'esperienza single player facendo qualche compromesso.

Che ne pensate dei giochi gratis del PlayStation Plus di marzo 2022 per PS5 e PS4? Ce n'è qualcuno che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.