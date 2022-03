Elden Ring: scoperto un easter egg de Il Trono di Spade di George R.R. Martin

I giocatori di Elden Ring durante le loro esplorazioni nell'Interregno potrebbero imbattersi in un easter egg che omaggia Il Trono di Spade di George R.R. Martin. È possibile scovare questa citazione già dopo poche ore di gioco, tuttavia per rispetto di chi non vuole rovinarsi alcuna sorpresa, avvisiamo che da qui in poi potreste imbattervi in spoiler minori.

Per chi non lo sapesse, George R.R. Martin ha creato la storia alla base dell'universo narrativo di Elden Ring, che Miyazaki e FromSoftware hanno poi utilizzato per realizzare la propria opera.

Elden Ring, un'immagine promozionale

L'easter egg in questione è rappresentato da uno spadone, chiamato "Grafted Blade Greatsword", nella versione inglese. Il suo design è decisamente peculiare, in quanto la possente lama è formata da dozzine di spade ammassate. Vi ricorda nulla? Esatto, è un chiaro riferimento al Trono di Spade della Fortezza Rossa di Approdo del Re di Games of Thrones.

Potrete ottenere questo spadone già dopo poche ore dall'inizio del vostro viaggio nell'Interregno di Elden Ring. In teoria anche subito, ma è consigliabile farlo dopo 10-20 ore di gioco in modo da livellare ed avere un equipaggiamento di tutto rispetto per i nemici che dovrete affrontare. La Grafted Blade Greatsword si trova a Morne Moangrave, una piccola penisola che si trova a sud della mappa. Per raggiungere questo luogo, dovrete tuttavia entrare e farvi strada tra i pericoli del Castello Mourne.

Nel Morne Moangrave troverete ad attendervi Leonine Misbegotten, un boss opzionale di livello medio-basso. Una volta sconfitto, riceverete lo spadone de Il Trono di Spade. Nel caso abbiate difficoltà ad abbattere questo nemico, date uno sguardo a questo video di Tyrannicon.

Elden Ring, ecco la Grafted Blade Greatsword

Per impugnare la Grafted Blade Greatsword come si deve purtroppo dovrete investire numerose Rune nella statistica Forza per portarla almeno fino al livello 40. Detto ciò, potrebbe valerne la pena dato lo stile peculiare dell'arma.

