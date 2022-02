Elden Ring, un curioso meccanismo consente di recuperare energia

Elden Ring include nel proprio gameplay un curioso meccanismo che consente di recuperare energia in qualsiasi momento, e dunque magari di sopravvivere a uno scontro che ci sta vedendo in grossa difficoltà. Uno qualsiasi, che tanto sono tutti complicati.

Hidetaka Miyazaki si è scusato con chi è frustrato dalla difficoltà di Elden Ring, ma il suo team ha effettivamente inserito un piccolo trucco, chiamiamolo così, che permette di smussare un pochino il grado di sfida dell'esperienza, che nella seconda parte della campagna assume connotati inquietanti.

Come funziona? Il meccanismo si pone come una sorta di ricompensa rispetto al sistema dei messaggi che è possibile lasciare all'interno del gioco, e che viene utilizzato dagli utenti per mettere in guardia gli altri giocatori dalla presenza di eventuali pericoli.

Ebbene, nel momento in cui uno di questi messaggi riceve un feedback positivo da parte di qualcuno, l'autore sperimenta un ripristino dei punti vita in maniera del tutto simile all'uso di una pozione curativa.

Parliamo dunque di un sistema fondamentalmente imprevedibile, ma che incoraggia gli utenti a lasciare messaggi in giro per l'open world e a farlo in maniera intelligente, con indicazioni e suggerimenti che abbiano un effettivo valore.

Come lasciare i messaggi in Elden Ring? Basta mettere in pausa, accedere alla sezione Messaggi, comporre il testo e posizionarlo nello scenario, in corrispondenza del punto su cui vogliamo porre l'attenzione degli altri.