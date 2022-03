Dying Light arriva su Epic Games Store a prezzo scontato, aggiunto il cross-play tra versioni PC

Dying Light, il primo capitolo della serie Techland che mescola parkour e zombi, da ora è disponibile su Epic Games Store, con tanto di sconto per la Enhanced e la Platinum Edition per un periodo di tempo limitato. Non solo, un aggiornamento ha aggiunto anche il cross-play tra tutte le versioni PC.

Sullo store di Epic Games da ora è possibile acquistare Dying Light: Enhanced Edition, versione che include il gioco base, l'espansione The Following e tutti i contenuti gratuiti e del season pass, con missioni e oggetti aggiuntivi, nonché la modalità multiplayer "Be the Zombie" e "The Bozak Horde". C'è anche la Platinum Edition, che include skin extra e altri bonus.

Dying Light, un'immagine tratta dal gioco

Dying Light: Enhanced Edition sarà disponibile al prezzo scontato di 11,99 euro (contro i 29,99 euro standard), mentre la Platinum Edition a 14,99 euro (contro i 49,99 standard) fino alle 16:00 italiane di lunedì 7 marzo. Se siete interessati, potrete acquistare la Enhanced Edition da qui e la Platinum Edition da qui.

Come accennato in apertura, da ora il gioco supporta il cross-play per le modalità multiplayer tra tutte le versioni PC, a prescindere che lo abbiate acquistato su Steam, Epic Games Store o GoG, o se giocate su Windows, Linux o macOS.

Nel frattempo Techland continua il supporto post lancio di Dying Light 2. Qui potrete leggere delle novità introdotte dalla Patch 1.06 per PS5 e PS4.