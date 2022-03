My Hero Academia: il cosplay di Ochako Uraraka firmato Rolyat è stupendo

My Hero Academia è uno dei manga e anime più apprezzati degli ultimi anni e tra i suoi fan anche grazie al suo variegato cast di personaggi, ottimo già di partenza e che si è arricchito di capitolo in capitolo di nuovi eroi e villain. Rolyat invece punta più sul classico, proponendoci un cosplay di Ochako Uraraka davvero ben riuscito.

Ochako Uraraka è una delle studentesse della classe 1-A del Liceo Yuei, la scuola che forma gli eroi del futuro, nonché uno dei personaggi principali di My Hero Academia. Il suo nome da eroina è Uravity e il suo Quirk, ovvero il suo potere speciale, è Zero Gravity che gli permette di annullare il peso di oggetti e persone facendole fluttuare per aria, per poi farle schiantare a terra annullando tale effetto congiungendo le punta delle dita. Di per sé non sembra un gran potere se confrontato con altri ben più dirompenti visti nel corso della serie, ma nel tempo Uraraka è riuscita a sfruttare le peculiarità del suo Quirk, in combinazione con astuzia e tecniche di combattimento corpo a corpo per diventare una lottatrice eccezionale.

Il cosplay di Ochako Uraraka di Rolyat è semplice ma di ottima fattura, con l'acconciatura e il costume da eroina molto fedeli al personaggio originale, perlomeno a quello delle prime fasi del manga/anime. Anche la posa assunta dalla cosplayer è azzeccata in quanto simula il gesto fatto con le mani da Uravity per annullare il suo potere gravitazionale, facendo così schiantare a terra qualsiasi oggetto o persona che aveva fatto fluttuare precedentemente.

