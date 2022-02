Naruto: il cosplay di Tsunade firmato Hiko è semplicemente eccezionale

Naruto è una delle opere giapponesi di maggiore influenza degli ultimi decenni. Uno dei punti di forza del manga e anime di Masashi Kishimoto è senza dubbio il vasto assortimento di personaggi che affiancano o si scontrano con il protagonista e che dal 1999 si sono ritagliati un posto nel cuore di milioni di appassionati. Oggi vi proponiamo il cosplay di Tsunade firmato da Hiko che interpreta il quinto Hokage del Villaggio della Foglia in maniera magistrale in una serie di scatti.

Se avete visto l'anime o letto il manga di Naruto, Tsunade non ha bisogno di presentazioni. Nipote del primo Hokage è conosciuta come uno dei "Tre Ninja Leggendari" assieme a Orochimaru e Jiraya e durante gli eventi dell'opera diventa il Quinto Hokage del Villaggio della Foglia. È specializzata nel combattimento corpo a corpo grazie alla sua forza fuori dal comune, ma sopratutto nelle tecniche di soccorso Ninja, tanto che è considerata il miglior medico del mondo di Naruto.

Il cosplay di Hiko è semplicemente perfetto e fedelissimo al personaggio di Tsunade, dall'acconciatura e il trucco al costume, per non parlare del fatto che il fisico della modella si presta bene per interpretare il personaggio. Particolarmente riuscito il terzo scatto del post di Istagram qui sotto, che mostra la ninja in posa da battaglia mentre impugna un Kunai. Anche le location per gli scatti sono azzeccate e a tema con quelle viste in Naruto.

