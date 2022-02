Hrana è un gioco gratis d'esplorazione di grande impatto

Hrana è un gioco gratis in cui si segue un escursionista solitario durante la sua esplorazione di un regione ispirata al Sudetenland, per scoprirne le ferite lasciate della guerra. È stato creato da un artista che ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Praga ed è un'esperienza intensa e meditativa, oltre che affascinante.

Hrana su itch.io

Il giocatore non è chiamato a controllare direttamente l'escursionista, che si muove da solo sulla mappa, rigorosamente dipinta a mano, ma può indirizzarlo ripulendo con il mouse delle parti dello scenario oscurate, così che possa accedervi.

La bellezza del gioco deriva proprio dai luoghi che si scoprono seguendo il protagonista, che piano pieno creano un quadro davvero nitido del territorio in cui ci si trova.

Naturalmente non aspettatevi scene d'azione mozzafiato, combattimenti o quant'altro, perché questo non è lo scopo di Hrana. Pensatelo invece come un viaggio meditativo in un mondo che ha molto da raccontare, pur senza usare parole. Il sistema di controllo è molto semplice: basta un mouse e non avrete problemi. Naturalmente non dura moltissimo, ma per quel che dura vale la pena di giocarlo.