Steam Deck è la macchina da emulazione perfetta, stando a una prova su strada

Steam Deck è una macchina da sogno per l'emulazione, stando a quanto rilevato da Wes Fenlon di PC Gamer, che ha avuto ampiamente modo di provare l'ibrido tra una console e un PC anche da questo punto di vista.

A parte la potenza dell'hardware, che consente di emulare quasi tutti i sistemi senza problemi, Steam Deck ha diversi vantaggi rispetto, per dire, a Xbox Series S, altra macchina molto usata e apprezzata per l'emulazione, primo tra i quali la praticità.

Sostanzialmente, tenendo premuto il tasto di accensione, si apre un menù di cui un'opzione dà la possibilità di andare sul desktop. Selezionandola si accede alla schermata del desktop di Arch Linux. Il sistema comprende un negozio di applicazioni, tipo quello di macOS e Windows, da cui scaricare software legale completamente gratuito.

Si chiama Discover e offre un'ampissima scelta di emulatori per tutti i sistemi e i gusti. Ad esempio è possibile scaricare il Dolphin con cui emulare il GameCube e il Wii, oppure il DuckStation con cui emulare PS1, o addirittura il PCSX2 per emulare PS2. Volendo si può emulare anche Nintendo Switch con Yuzu, ma è meglio non dare certi suggerimenti. Ciò che conta è che capiate che si può accedere a quasi tutta la storia del medium videoludico con estrema semplicità.

Per installare gli emulatori basta un click, quindi li si può aggiungere all'interfaccia di Steam Deck integrandoli in SteamOS, usando l'opzione "Giochi/Aggiungi un gioco non Steam alla libreria" e il gioco è fatto. Naturalmente ogni singolo emulatore ha le sue configurazioni da fare, ma quello è abbastanza naturale e gli appassionati di retrogaming non ci faranno neanche caso. Comunque sia si possono sfruttare tutti i vantaggi di Steam Deck, come il configuratore di controller, o il tasto sleep, che funziona benissimo anche con gli emulatori, quindi vale la pena di provare.