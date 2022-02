Elden Ring e i Ricordi: a cosa servono e quali sono i migliori

Come nei Dark Souls, anche in Elden Ring nel momento in cui creerete il vostro personaggio potrete scegliere un oggetto con cui iniziare la vostra avventura nell'Interregno. Offre la casa, dunque perché non approfittarne? Purtroppo, sempre in linea con la tradizione dei precedenti souls-like di Miyazaki e soci, anche questa volta è difficile intuire la loro utilità o anche solo gli effetti dei Ricordi in base alle descrizioni offerte dal gioco.

Qual è il Ricordo migliore per iniziare Elden Ring ? In questa guida proveremo a rispondere a questa domanda, facendo una panoramica dei doni iniziali della nuova opera di FromSoftware e a cosa servono.

In Elden Ring potrete scegliere il Ricordo durante la creazione del vostro personaggio (a proposito se avete dubbi anche su quale classe sia la migliore, trovate alcuni consigli nella nostra guida ) tra i dieci proposti dal gioco. Ognuno è accompagnato da una breve descrizione, che purtroppo non risulta particolarmente esaustiva, dunque non è facile capire quale sia loro effettiva utilità, specialmente alla prima partita. Di seguito abbiamo elencato tutti i Ricordi di Elden Ring e a cosa servono:

Elden Ring: qual è il Ricordo migliore

Elden Ring, un'immagine promozionale

Un po' come per le classi, non c'è un Ricordo migliore rispetto a un altro per iniziare Elden Ring. Praticamente tutti gli oggetti possono essere ottenuti anche esplorando l'Interregno e i benefici di alcuni di essi diventano trascurabili dopo diverse ore di gioco.

Tuttavia ce ne sono alcuni che, a nostro avviso, sono più utili rispetto agli altri per partire con il piede giusto, specialmente se si tratta della prima partita o se non siete molto avvezzi al genere.

La Chiave di pietra (che in realtà sono due) è un ottimo dono, il migliore per noi, in quanto questi oggetti non è sono proprio facilissimi da ottenere (ma neanche impossibile, sia chiaro), dunque avere due lasciapassare per aree e passaggi opzionali fin da subito si rivela un gradito extra.

Altrettanto valido è il Seme d'oro, dato che permette di aumentare fin da subito il numero di fiaschette che potrete portare con voi da quattro a cinque, il che nelle fasi iniziali fa ovviamente comodo. Detto questo ad ogni upgrade il numero di semi richiesto sarà sempre più alto, dunque questo oggetto si rivela ottimo nelle fasi iniziali, ma quasi ininfluente se consideriamo l'avventura nel suo complesso.

Stesso discorso per la Runa dell'Interregno, un'altra opzione da non sottovalutare, dato che uno o più level up a inizio partita fanno comodo per iniziare con il piede giusto Elden Ring. Tuttavia avanzando nel gioco scoprirete che 3.000 rune non è che siano poi così tante, dunque a nostro avviso le alternative qui sopra ci sembrano più interessanti.

Infine, il Medaglione d'Ambra. Questo talismano aumenta di una piccola percentuale i PV del Senzaluce, circa il 5-6% in base ai nostri test, il che potrebbe risultare comodo per le fasi iniziali e intermedie di Elden Ring. Tuttavia questo piccolo extra potrebbe rivelarsi poco influente contro i boss e inoltre avanzando nel gioco ben presto dismetterete questo accessorio in favore di altri ben più utili.

Sconsigliamo invece i gamberetti bolliti, i rami ammaliatori e i vasi incrinati. Sono tutti oggetti a modo loro utili, ma si possono ottenere facilmente anche esplorando l'Interregno, uccidendo nemici o acquistandoli da NPC. Ci sentiamo anche di sconsigliare le ceneri di demone zannuto, a nostro avviso il dono peggiore: non potrete sfruttarle fin da subito, l'evocazione si può ottenere anche da un NPC e tra tutte quelle disponibili non è neppure così eccezionale.

Dedichiamo l'ultimo paragrafo al Dolore di Shabriri. A prima vista il suo effetto non è particolarmente invitante, tuttavia risulta utile qualora vi piaccia giocare in multiplayer con amici o sconosciuti assumendo il ruolo di tank, dunque attirando le ire nemiche e permettendo così ai compagni di squadra di agire liberamente. Tuttavia il "tank" non è un ruolo facile da interpretare in Elden Ring, quindi consigliamo questo oggetto solo a giocatori più esperti, magari per una seconda run o per un personaggio creato appositamente per aiutare qualche amico alle prime armi.

Diteci, con quale Ricordo avete scelto per iniziare Elden Ring? Fatecelo sapere nei commenti.