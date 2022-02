Steam Deck è tra i più venduti su Steam, anche se è esaurito da mesi

Steam Deck è stato lanciato ieri ed è da ore nelle prime posizioni della classifica dei prodotti più venduti di Steam. Cosa c'è di strano, vi starete chiedendo? Il fatto è che è esaurito da mesi e attualmente non è possibile comprarlo, ma solo prenotarlo.

Molti si stanno quindi chiedendo come faccia effettivamente il prodotto a stare in classifica.

Come fa Steam Deck a stare tra i più venduti su Steam?

Valve non chiede agli utenti di versare il costo completo di Steam Deck per prenotarlo, ma solo 4 dollari di caparra, rimborsabili nel caso si rinunci alla prenotazione. Che vengano considerati proprio quelli?

Non è strano e nemmeno raro che un prodotto in prenotazione finisca nelle prime posizioni di vendita di Steam, ma in questo caso, effettivamente, una piccola anomalia c'è, dato che per adesso si paga solo una frazione del prezzo finale, tanto per mettersi in coda. Va anche ricordato che le prenotazioni di Steam Deck sono attive da mesi e che è praticamente dalla loro apertura che la console è andata esaurita, senza però apparire nella top 10.

Certo, è innegabile che Steam Deck stia avendo successo, dato che ordinando ora si riceverà la console in un periodo imprecisione dopo il secondo trimestre 2022 (quindi dopo giugno) e probabilmente Valve ha interesse a mostrare questo successo anche nelle sue classifiche di vendita. Comunque sia sarebbe bello avere chiarezza su come funziona l'intero meccanismo.