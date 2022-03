Elden Ring: come ottenere i Globi Cinerei per acquistare Pietre da Forgiatura infinite

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo dove trovare i Globi Cinerei del minatore, degli oggetti chiave che permettono di sbloccare l'opzione di acquistare Pietre da Forgiatura in quantità illimitate presso un determinato mercante.

In Elden Ring non farete molta strada senza potenziare l'armamentario del vostro Senzaluce. Per farlo avrete bisogno delle Pietre da Forgiatura e la variante Funerea per le armi speciali (come quelle dei boss per intenderci). Potrete ottenere questi materiali durante le vostre avventure nell'Interregno, ad esempio dentro i forzieri, dai depositi minerari di alcuni mini-dungeon o saltuariamente come ricompensa da un nemico abbattuto. Tuttavia, se utilizzate più di un'arma o vi piace sperimentare con vari strumenti di morte, potreste trovarvi presto a corto di pietre per i potenziamenti. Qui entrano in gioco i Globi Cinerei del minatore: potrete donarli all'NPC Resti delle Leggidita alla Rocca della Tavola Rotonda per sbloccare nel suo negozio la possibilità di acquistare un determinato tipo di pietre della forgiatura in quantità illimitate.

In questo modo potrete semplicemente scambiare rune per tutte le pietre da forgiatura che vi servono, ad eccezione di quelle del "drago antico", necessarie per l'ultimo livello di potenziamento, che esistono nel mondo di Elden Ring in quantità limitate e non sono ottenibili come drop casuali dai nemici.

Per forza di cose da qui in avanti dovremo menzionare luoghi e dungeon nelle fasi avanzate del gioco, quindi troverete spoiler minori. Se siete alle fasi di Elden Ring, piuttosto vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida sui 10 oggetti essenziali da ottenere a Sepolcride.