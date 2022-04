Elden Ring dove trovare tutte le stregonerie e gli incantesimi leggendari

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo come ottenere tutte le stregonerie e gli incantesimi leggendari presenti nel gioco, cosa che tra l'altro permette di sbloccare il relativo trofeo/obiettivo. L'ultima fatica di FromSoftware offre un ampia gamma di magie di ogni tipo, sia per le buid basate sull'Intelligenza che su Fede. Tra questi ci sono 3 incantesimi e 4 stregonerie classificate come leggendarie, particolarmente difficili da trovare. Premettiamo che la loro rarità non le rende per forza di cose le magie più forti del gioco, come abbiamo già visto per i talismani leggendari e gli spiriti leggendari, ma vale comunque la pena aggiungerli alla propria collezione. Di seguito vi spiegheremo dove trovarli. Come al solito abbiamo cercato di limitare quanto più possibile gli spoiler, ma per forza di cose in questo articolo dovremo menzionare aree avanzate e/o segrete di Elden Ring, NPC e altro ancora.

Elden Ring: dove trovare tutti gli incantesimi leggendari Elden Ring, la posizione dell'incantesimo Fiamma del dio caduto Fiamma del dio caduto Otterrete l'incantesimo leggendario Fiamma del dio caduto sconfiggendo il boss della "Galera eterna del malfattore", l'arena che si trova sud della regione di Liurnia. Partendo dal luogo di grazia "sponde del lago di Liurnia", superate il mercante nelle vicinanze proseguite per alcune decine di metri costeggiando la parete ovest, fino a che non troverete una fonte spiritica. Sfruttatela per eseguire un balzo con Torrente e vi troverete alla galera eterna. Una volta sconfitto il boss, "Adan, ladro del fuoco" riceverete l'incantesimo in questione. La Fiamma del dio caduto richiede 41 punti in Fede e due slot di memoria (a proposito, ecco la nostra guida alle Pietre della memoria di Elden Ring). Questo incantesimo scaglia una palla infuocata che esplode all'impatto causando danni ad area. Di per sé la potenza della deflagrazione non è affatto male, ma la sfera si muove lentamente rendendola davvero utile solo negli scontri con gruppi di nemici o contro avversari grandi e/o lenti. Elden Ring, la posizione dell'incantesimo Ruggito di Greyoll e del drago Greyoll Ruggito di Greyoll Otterrete l'incantesimo leggendario Ruggito di Greyoll, dopo aver eliminato il boss opzionale Greyoll, il colossale drago bianco che si trova nei prezzi del "Forte Faroth" (cerchio celeste nella mappa qui sopra). Per sconfiggerlo avete due opzioni. La prima è quella di eliminare i cinque draghi più piccoli che si trovano nei paraggi: ogni volta che ne sconfiggete uno ridurrete la vita di Greyoll di un quinto, fino ad azzerarla (e viceversa, uccidendo il boss eliminerete all'istante anche i suoi cuccioli). L'alternativa, se non volete cimentarvi in uno scontro lungo e impegnativo, è quella di andare dietro l'ala del boss, dove i suoi cuccioli non vi vedranno, e attaccarlo a tradimento senza sosta fino a che non azzererete la sua barra vitale completamente. Nel secondo caso vi consigliamo un'arma che infligge sanguinamento, come l'Uchigatana. Una volta sconfitto Greyoll, potrete ottenere il relativo incantesimo leggendario presso l'altare della "Cattedrale della comunione draconica", che si trova nella zona meridionale della regione di Caelid. Dovrete offrire 3 cuori draconici, che riceverete come premio per l'uccisione dei draghi sparsi per l'Interregno di Elden Ring. Il Ruggito di Greyoll richiede 28 punti in Fede, 17 in arcano e due slot di memoria, con un costo di 75 PA ad utilizzo. Una volta attivato una testa di drago emette un ruggito che infligge danni ai nemici nelle vicinanze, ne riduce la potenza offensiva e al tempo stesso anche la loro resistenza ai vostri colpi. Elden Ring, la posizione dell'incantesimo Stelle Ancestrali Stelle Ancestrali L'Incantesimo Stelle ancestrali si trova nell'area opzionale Abissi delle Radici, che si raggiunge dopo aver superato Nokron, un'altra zona segreta che diventa accessibile dopo aver sconfitto "Radahn il Flagello celeste" a Caelid. Una volta eliminato il boss in questione, si aprirà una voragine a est di Tetrobosco, a Sepolcride, da cui potrete accedere a Nokron. Avanzando arriverete all'Acquedotto di Nokron e alla fine dovrete affronterete la coppia di boss "Audace gargoyle". Una volta sconfitti, avanzate per qualche metro per trovare una bara di pietra sotto la cascata. Scegliete di riposare al suo interno e verrete trasportati Partendo dal luogo di grazia che si trova all'inizio dell'area, "Sommità della grande cascata" proseguite sulle radici e lasciatevi cadere su quelle a destra per raggiungere un buco nella parete rocciosa. Vi ritroverete in un nido di formiche giganti, piuttosto pericolose, e in fondo al percorso troverete un cadavere con addosso l'incantesimo. Le Stelle ancestrali richiedono 50 punti in Fede e due slot di memoria. Una volta attivato l'incantesimo il malcapitato di turno verrà colpito da una pioggia di proiettili magici, dai danni inizialmente non elevatissimi ma che infrangono facilmente la postura.