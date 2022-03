Elden Ring dove trovare tutte le Pietre della Memoria per incantesimi e stregonerie

Se inoltre vi servono Pietre da Forgiatura in grandi quantità, date uno sguardo alla nostra guida su come ottenere tutti i globi cinerei del minatore di Elden Ring grazie a quali potrete acquistarle quante vorrete presso la Rocca della Tavola Rotonda.

Come nei precedenti giochi di FromSoftware, anche in Elden Ring potrete ottenere un gran numero di incantesimi e stregonerie durante le vostre avventure. Tuttavia potrete utilizzare solo quelle che avete equipaggiato presso i Luoghi di Grazia e in base al numero di slot di memoria massimi del vostro personaggio. Inizialmente sarete limitati a due magie, ma aumenterete il numero di slot per ogni Pietra della Memoria che troverete, il che le rende indispensabili per ogni aspirante mago che si rispetti. In totale ci sono otto di questi oggetti chiave nell'Interregno, il che significa che una volta ottenute tutte avrete a disposizione ben 12 slot per incantesimi e stregonerie . Di seguito vi spiegheremo come trovarle.

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo dove trovare tutte le Pietre della Memoria sparse per l'Interregno, degli oggetti chiave che aumentano il numero massimo di slot a cui assegnare incantesimi e stregonerie.

Elden Ring: dove trovare tutte le Pietre della Memoria

La prima Pietra della Memoria è semplicissima da ottenere. Potrete acquistarla al prezzo di 3.000 rune dall'NPC Resti delle Leggi Dita che si trova nella Rocca della Tavola Rotonda, l'hub di Elden Ring.

Elden Ring, la posizione della seconda Pietra della Memoria

La seconda Pietra della Memoria si trova in cima alla Torre di Oridis, nella regione Penisola del Pianto a sud di Sepolcride, fate riferimento alla mappa qui sopra. Per entrare nell'edificio dovrete prima infrangere il sigillo magico che blocca l'entrata, risolvendo un piccolo enigma attivabile interagendo con la statua che si trova di fronte allo torre. Quello che dovrete fare è colpire tre tartarughe spiritiche che si trovano nelle vicinanze. La prima è semplicissima da scovare, si trova dietro di voi non appena attiverete l'indovinello. La seconda è nascosta in un cespuglio alla sinistra dell'entrata della torre. La terza è la più difficile da individuare dato che è invisibile: si trova al centro dello stagno a destra della torre, vi basta tirare un fendente nel punto in cui vedrete l'acqua frastagliarsi. Una volta eliminate tutte e tre potrete entrare nella torre. Salite le scale e arrivate in cima, dove troverete la Pietra della Memoria all'interno di un forziere.

La terza Pietra della Memoria invece la riceverete come ricompensa sconfiggendo il primo boss del Legacy Dungeon Accademia di Raya Lucaria. Si tratta dell'enorme struttura che che si trova nella zona centrale della regione di Liurnia, impossibile da non vedere. L'entrata di quest'area è bloccata da un incantesimo, per infrangerlo dovrete recuperare la Chiave scintipietra. Nell'ingresso sud troverete un cadavere con una mappa che indica un piccolo isolotto a ovest dell'Accademia. Qui troverete la chiave, difesa da un drago piuttosto coriaceo. Fortunatamente si tratta di un boss opzionale e, volendo, potete evitare del tutto lo scontro. Per farlo usate Torrente per arrivargli alle spalle passando dal lato sinistro dell'isola e raccogliete la chiave dal cadavere che si trova dietro di lui. Una volta ottenuto l'oggetto potrete entrare nell'Accademia di Raya Lucaria dall'ingresso sud o nord. Ora non vi resta che avanzare nel Legacy Dungeon e sconfiggere il primo boss dei boss che vi si parerà davanti, ricevendo come ricompensa la Pietra della Memoria. Inoltre, completando il dungeon sbloccherete l'opzione per resettare gli attributi del vostro personaggio in Elden Ring.

Elden Ring, la posizione della quarta Pietra della Memoria

La quarta Pietra della Memoria si trova in cima alla Torre di Testu, a nord dell'Accademia di Raya Lucaria, fate riferimento alla mappa qui sopra. Dovrete risolvere un piccolo enigma, molto simile a quello della Torre di Oridis, ovvero dovrete individuare e colpire tre tartarughe spiritiche nelle vicinanze. Una si trova a sinistra della torre e non è assolutamente difficile da trovare. La seconda si nasconde oltre a uno sporgenza a sudest della torre. L'ultima anche in questo caso è la più difficile da individuare: la troverete su un albero a est dell'edificio intenta ad arrampicarsi sul tronco sconfiggendo le leggi della gravità e di madre natura. Una volta infranto il sigillo entrate e raggiungete la cima della torre per ottenere la Pietra della Memoria.

Elden Ring, la posizione della quinta Pietra della Memoria

La quinta Pietra della Memoria di Elden Ring si trova in cima alla Torre ricostruita, nella zona ovest della Regione di Liurnia, a sud del grande albero madre. Ci sono due modi per arrivare al piano più alto di questo edificio. Il primo è donare all'NPC Thomps, che si trova nella Chiesa di Irith, una chiave scintipietra. Potrete trovarla sui tetti dell'Accademia di Raya Lucaria. Una volta fatto, l'uomo vi insegnerà il gesto "Sapienza". Usate il gesto davanti alla statua di Marika per far scendere una scala e salire lungo la torre. Questo è il metodo regolare, ma ce n'è uno estremamente più semplice e immediato: usate Torrente per cavalcare sulla cima del muro che circonda la torre e successivamente saltate sulla balconata della torre. Una volta arrivati in cima troverete la Pietra della memoria.

Elden Ring, la posizione della sesta Pietra della Memoria

La sesta Pietra della Memoria si trova nella Torre di Seluvis, a nord della regione di Liurnia. Accedervi però non sarà una cosa immediata. Dovrete prima esplorare la Magione di Caria (sempre a nord di Liurnia, impossibile da mancare) e sconfiggere il boss di questo dungeon. Una volta fatto potrete accedere a una nuova area con tre torri, inclusa quella di Seluvis. Quello che dovrete fare è trovare l'edificio con all'interno l'NPC Ranni e accettare la sua richiesta. Una volta fatto potrete accedere a una delle due torri accanto, in cima alla quale troverete la Pietra della Memoria.

Elden Ring, la posizione della settimana Pietra della Memoria

La settima Pietra della Memoria la riceverete come ricompensa dopo aver sconfitto la Regina Semiumana Maggie, un boss opzionale situato poco più a nord del Villaggio Secluso, che si trova nel Monte Gelmir. Per raggiungere quest'area dovrete praticamente fare tutto il giro intorno al vulcano, fate riferimento all'immagine qui sopra.

Elden Ring, la posizione dell'ottava Pietra della Memoria

L'ottava Pietra della Memoria di Elden Ring si trova nella Guglia di Lenne a nordest della regione Caelid, prima del grande ponte. Si tratta di un'altra torre sigillata da un incantesimo che dovrete sciogliere risolvendo un indovinello... peccato che stavolta la statua per attivarlo è stata distrutta e dunque non potrete spezzare il sigillo. E allora come fare? Semplice: a destra dell'ingresso troverete un gayser con cui eseguire un balzo gigante con Torrente, sfruttatelo per atterrare sulla scalinata esterna, a circa metà altezza della torre. Salite le scale e troverete un forziere con all'interno la Pietra della Memoria.