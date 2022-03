NetEase sta per acquisire Quantic Dream, dice Tom Henderson

NetEase sembra stia per acquisire completamente Quantic Dream, secondo quanto riferito dal giornalista Tom Henderson, che lo riporta sul sito Exputer citando fonti vicine alla questione ma con una comunicazione che ovviamente non è ancora ufficiale.

Il team di sviluppo capitanato da David Cage, dopo anni di vicinanza a Sony con la produzione in esclusiva di tre giochi (Heavy Rain, Beyond: Due Anime, Detroit: Become Human), sta dunque per diventare proprietà del colosso cinese NetEase, che avrebbe intenzione di effettuare un'acquisizione al 100% della compagnia, su cui avrebbe dunque il controllo completo.

NetEase aveva prima acquisito una quota di minoranza del team francese nel 2019, all'epoca per "supportare la visione di Quantic Dream di diventare una compagnia d'intrattenimento globale e multi-franchise e per sviluppare tecnologie avanzate e giochi per il futuro", si leggeva nei comunicato stampa diffusi all'epoca.

Secondo quanto riferito da Henderson in questi minuti, tuttavia, la questione si è ora evoluta fino a una vera e propria acquisizione totale del team di sviluppo, che diverrebbe proprietà di NetEase in maniera completa.

La manovra era in discussione da diversi mesi, ma dovrebbe essere ormai giunta a conclusione, in attesa di una conferma ufficiale da parte delle due compagnie.

Sembra che Quantic Dream abbia cercato per alcuni anni un acquirente, in modo da poter trovare una maggiore stabilità finanziaria, proponendosi a diverse compagnie, in particolare dopo l'uscita di Detroit: Become Human e la fine del rapporto di esclusiva con Sony PlayStation. In seguito, il team francese ha presentato quello che sembra essere un progetto ad ambientazione fantascientifica, Project Karma, a diversi possibili publisher.

Da questo nucleo sarebbe poi emerso Star Wars Eclipse, il nuovo gioco sulla celebre saga fantascientifica che è attualmente in sviluppo presso Quantic Dream, annunciato lo scorso dicembre ma probabilmente ancora piuttosto lontano dall'uscita.