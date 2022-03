Call of Duty: Black Ops 4 per Nintendo Switch compare sul sito Activision, in arrivo?

Call of Duty: Black Ops 4 potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, visto che il titolo è stato avvistato anche per la console Nintendo sul sito ufficiale dedicato al supporto online di Activision, facendo pensare a un possibile annuncio in arrivo.

La questione è piuttosto bizzarra: oltre a non essere stato assolutamente menzionato in forma ufficiale da Activision Blizzard, Call of Duty: Black Ops 4 è un gioco relativamente "vecchio", essendo uscito nel 2018, dunque è strano che possa essere oggetto di un porting su Nintendo Switch al posto di capitoli più recenti o di Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Black Ops 4, la pagina ufficiale che mostra Nintendo Switch tra le piattaforme

Oltre a questo, c'è la questione della fattibilità tecnica della conversione dei giochi su Nintendo Switch, cosa che comunque non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, considerando altri porting a cui ci ha ormai abituato la macchina della casa di Kyoto.

Come riferito anche sul forum ResetEra, il sito sul supporto online ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4 riporta anche Nintendo Switch tra le piattaforme supportate, con tanto di servizio online che risulta attivo al momento. Ovviamente potrebbe trattarsi di un semplice errore, ma questo non ha fermato le speculazioni su una possibile presentazione che potrebbe avvenire durante un ipotetico Nintendo Direct in arrivo. Per ora, prendiamo il tutto come una voce di corridoio.