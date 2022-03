Xbox: Microsoft reinserisce la condivisione video via Twitter, dopo le critiche

Microsoft ha deciso di reinserire la condivisione contenuti attraverso Twitter nel software di sistema di Xbox, annullando dunque l'iniziativa che era stata presa in precedenza e che sembrava voler eliminare questa funzione particolarmente apprezzata dagli utenti.

Non è chiarissimo cosa sia successo, ma in base a quanto riferito da Brad Rossetti di Microsoft sembra che i feedback degli utenti, che hanno manifestato fin da subito un notevole dissenso per la decisione di rimuovere l'opzione, sia stato fondamentale per reinserire la funzionalità in questione.



La nuova build 2204 del software di sistema di Xbox nel Beta Ring, che dovrebbe essere messa a disposizione in queste ore, prevede dunque il reinserimento della funzionalità per condividere i video registrati da Game DVR di Xbox Series X|S e Xbox One direttamente attraverso Twitter.

"Grazie ai vostri feedback sul cambiamento effettuato alla condivisione via Twitter che abbiamo provato nella versione 2204, quel cambiamento è stato annullato e siamo tornati al sistema precedente, presente da oggi nella nuova build", ha scritto Rossetti.

Solo qualche giorno fa, era emerso che Microsoft aveva rimosso la condivisione diretta di contenuti su Twitter da console nel circuito insider, ma a quanto pare le reazioni negative da parte degli utenti hanno spinto la compagnia a tornare velocemente indietro sui propri passi e reintrodurla nella nuova versione del software di sistema di Xbox.