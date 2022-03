Intel Arc: annunciate le GPU discrete da gaming, per ora solo sui laptop

Va detto però, che il debutto di oggi riguarda solo la serie Intel Arc 3, la più modesta come risulta evidente dal prezzo dei portatili in pre-ordine, che partono da 899 dollari, e dalle dichiarazioni Intel che stimano una potenza all'incirca doppia rispetto alle GPU integrate Intel Iris Xe di punta. In questo caso però, il piatto è ben più ricco e include supporto per le DirectX 12 Ultimate con variable rate shading, mesh shading, sampler feedback e ray tracing, con un'unità ray tracing per ogni core Xe. Inoltre dobbiamo tenere in considerazione che le prestazioni attuali sono ancora limitate dall'assenza dell' upscaling XeSS , in arrivo in estate non a caso al fianco dei più potenti modelli delle serie Intel Arc 5 e Intel Arc 7.

L' annuncio delle GPU Intel Arc conferma ancora una volta gli interessi di Intel per la grafica nel campo dei portatili, ma questa volta parliamo di soluzioni discrete PCIe 4.0 per laptop da gaming. Rappresentano quindi un anticipo sulle schede video desktop basate sulla stessa architettura che arriveranno nella seconda metà dell'anno, e sanciscono la nascita di un nuovo capitolo per Intel, decisa a dare battaglia in un settore, quello delle GPU, che trascende il solo gaming, spaziando tra intelligenza artificiale, mondi virtuali, cloud e via dicendo.

Con la serie Intel Arc 5 si passa infatti all' Intel Arc A550M , unica opzione disponibile, che sfoggia 16 core Xe affiancati da altrettante unità ray tracing, balzando a 8 GB di memoria. Promette quindi il 1080p senza compromessi e qualche escursione in 1440p che rappresenta la probabile risoluzione di riferimento del modello base della serie Intel Arc 7, l' Intel Arc A730M da 24 core Xe, 24 unità ray tracing e 12 GB di memoria. Ma la soluzione modulare Intel può arrivare anche più in alto con l' Intel Arc 7 A770M , una GPU da 32 core Xe e 16 GB di memoria che con l'aiuto della tecnologia Intel XeSS potrebbe dare soddisfazioni anche in 4K, non a caso la risoluzione chiamata in causa da Intel per illustrare il suo upscaling con intelligenza artificiale.

Ma partiamo dai modelli disponibili: l' Intel Arc A350M da 6 core e l' Intel Arc A370M da 8 core. Anzi partiamo dal secondo visto che Intel ha fornito esclusivamente i benchmark interni del modello più performante che promette oltre 60 FPS di media in Hitman 3, DOOM Eternal, Total War Saga: Troy, F1 2021, Age of Empire IV, Destiny 2, The Witcher 3, Final Fantasy XIV e Wolfenstein: Youngblood, in tutti i casi con impostazioni grafiche su medio e prestazioni che vanno dal 25% a oltre il doppio in più, rispetto a una GPU Intel Iris Xe. Non molto per una soluzione discreta, ma abbastanza per prendere le misure ai modelli più potenti.

La serie Intel Arc 3 , l'abbiamo detto, mette in campo una potenza all'incirca doppia rispetto a una soluzione integrata Intel Iris Xe, mettendoci di fronte a inevitabili compromessi anche nel gaming in 1080p, target di questa serie. Ma è importante notare che le due varianti, una da 8 core Xe e una da 6 core Xe, occupano lo stesso spazio dell'integrata Intel, pur godendo di 4 GB di memoria GDDR6 dedicata, un numero di unità ray tracing pari a quello dei core Xe e, cosa molto importante, il supporto nativo per l'upscaling XeSS, in arrivo questa estate. A quel punto, inoltre, saranno disponibili anche le GPU delle serie Intel Arc 5 e Intel Arc 7 , decisamente più potenti e destinate a scontrarsi direttamente con le GPU AMD Radeon 6000 e NVIDIA RTX 3000.

Intel XeSS, Deep Link e supporto a 360 gradi

A inizio estate usciranno altre due serie Intel Arc per un totale di cinque modelli

Intel sta facendo senza dubbio sul serio con le GPU Intel Arc. Non è detto che i primi modelli riescano a competere con i top di gamma della concorrenza, ma su carta non manca nulla. Ci sono tecnologie essenziali come Variable Rate Shading e Mesh Shading, c'è il ray tracing, c'è il Media Engine Xe per l'accelerazione con i codec più diffusi e c'è il supporto hardware per l'intelligenza artificiale con le Intel Xe Mastrix Extension che promettono un incremento di 16 volte della capacità di elaborazione in funzione di professionisti e creator. Ma quando si parla di di intelligenza artificiale a noi giocatori quello che importa è la tecnologia XeSS.

Dell'upscaling XeSS non conosciamo ancora molto, ma sappiamo che sfrutta l'intelligenza artificiale che, lo abbiamo visto con il DLSS di NVIDIA, è in grado di incrementare la risoluzione di un'immagine mantenendo una qualità elevata. Certo, non sappiamo se l'upscaling Intel avrà una qualità peggiore, migliore o paragonabile, ma all'osso la promessa è quella di portare un'immagine renderizzata in 1080p fino al 1440p o al 4K combinando prestazioni molto vicine a quelle della risoluzione base con un livello di dettaglio decisamente più elevato. Ed è un fattore che risulta evidente dalle immagini pubblicate da Intel che paragonano per l'appunto l'immagine base in 1080p con un'immagine non solo più definita ma anche più ricca di dettagli in 4K.

L'Intel XeSS in funzione

Buone premesse quindi, anche se non avremmo disdegnato vedere confronti tra il 4K nativo e il 4K in upscaling, oltre a conoscere le risoluzioni supportate visto che una tecnologia del genere potrebbe garantire il 1080p senza compromessi, anche con titoli pesanti, con le GPU Intel Arc 3. Certo restano da vedere i titoli supportati, ma ce ne saranno 20 al lancio, incluso il recente Ghostwire Tokyo. In ogni caso di questo parleremo quando l'upscaling Intel sarà disponibile e arriveranno gli annunci da parte degli sviluppatori, ovviamente già raggiunti dai kit di sviluppo dedicato.

Per ora non ci resta che apprezzare un approccio a tutto tondo di Intel che oltre alla dotazione hardware ha pensato all'ottimizzazione con driver day 0, pieno supporto per i titoli in circolazione e applicazione Arc Control con cattura video, download integrato dei driver Game On e supporto unificato anche per la GPU integrata. Non dovremo aspettare quindi, per avere l'implementazione di tutte le feature a livello driver e software.

L'applicazione Arc Control

Tra le voci più importanti, oltre all'ovvio kit di sviluppo per l'implementazione della tecnologia XeSS, troviamo l'Intel Game Dev AI Toolkit, uno strumento pensato per sfruttare l'intelligenza artificiale nella creazione di oggetti reali in funzione di mondi immersivi. Da menzionare, inoltre, gli strumenti Intel Graphics Performance Analyzer che sono molto utili per facilitare l'analisi prestazionale in funzione dell'eliminazione di colli di bottiglia e dell'ottimizzazione in generale.

Guarda invece ai contenuti multimediali e allo streaming in cloud la oneAPI Video Processing Library (oneVPL), mentre l'obiettivo dell'Intel VTune Profiler è di fornire agli sviluppatori gli strumenti per esaminare nello specifico il comportamento dell'hardware nell'elaborazione del codice. Ed è importante a tutto tondo, visto che Intel ha pensato anche all'integrazione con CPU Intel e GPU Irirs Xe grazie alla tecnologia Intel Deep Link che promette un incremento nelle prestazioni di codifica e nelle applicazioni più pesanti grazie alla sinergia tra i vari chip. Non certo vitale per il gaming, ma potenzialmente utile per i creator e per dare una marcia in più a GPU che sembrano davvero ben equipaggiate, almeno su carta.

Saranno infatti i test sul silicio, la qualità del supporto e la risposta degli sviluppatori alle varie funzionalità a decretare o meno il successo delle GPU Intel Arc. Rimanete sulle nostre pagine perché avremo sicuramente tempo e modo per parlarne.