Fallout, serie TV: Amazon annuncia l'attrice protagonista

Amazon Studios ha annunciato l'attrice protagonista della serie TV di Fallout, in produzione presso il servizio di streaming video in collaborazione con Bethesda: si tratta di Ella Purnell, che interpreta dunque il personaggio principale della storia.

Purnell è nota per la partecipazione nella serie Yellowjackets, recentemente rinnovata per una seconda stagione, e nel film Army of the Dead di Zack Snyder per Netflix, oltre ad aver preso parte a Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Sweetbitter, Ordeal by Innocence e Belgravia.



La Purnell affianca dunque l'altro attore annunciato finora nel cast della serie di Fallout, ovvero Walton Goggins, il cui ruolo non è ancora stato annunciato in forma ufficiale. La produzione sulla serie di Fallout è prevista iniziare nel corso del 2022, con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner a fare da executive producer insieme a Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Lo stesso Nolan sarà anche regista del primo episodio della serie, in attesa di conoscere altri dettagli sulla direzione della serie. Tra gli executive producer risulta anche Todd Howard di Bethesda Game Studios e James Altman di Bethesda Softworks, insieme ovviamente ad Amazon Studios.