Fallout: scelto l'attore per uno dei protagonisti della serie TV Amazon Prime Video

Da Deadline arriva notizia sulla scelta dell'attore per uno dei protagonisti della serie TV di Fallout, in produzione presso Amazon Prime Video: si tratta di Walton Goggins, che non sappiamo ancora precisamente chi impersonerà ma sarà comunque uno dei personaggi principali e in base ad alcune voci di corridoio potrebbe essere un ghoul.

Secondo il lore tipico della serie, i ghoul (o necrotici post-umani) sono umani mutati in seguito alle radiazioni, diventati delle sorte di zombie viventi. Sono caratterizzati da un aspetto decisamente inquietante ma sono in grado di avere una notevole longevità, oltre a non soffrire più gli effetti negativi dell'esposizione alle radiazioni, avendo raggiunto già il grado massimo di devastazione o quasi.

Sebbene di solito questi siano esseri post-umani, non più dotati di coscienza, in certi casi possono dimostrare un certo grado di umanità rimasto e probabilmente il personaggio di Goggins, nel caso sia davvero un ghoul, sarà uno di questi. L'attore in questione è conosciuto per molti ruoli tra serie TV e film, tra i quali Shane Vendrell nel telefilm The Shield, Boyd Crowder in Justified e Chris Mannix nel film di Quentin Tarantino The Hateful Eight, tanto per dirne alcuni.



La serie TV di Fallout è in lavorazione presso Amazon Studios e Kilter Films in collaborazione con Bethesda Softworks, con Jonathan Nolan a produrre e dirigere i primi episodi, Lisa Joy alla produzione per Kilter Films e Todd Howard e James Altman come responsabili della produzione presso Bethesda.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono gli showrunner per questa serie TV, che dovrebbe iniziare la produzione piena nel corso del 2022 ma non ha ancora un periodo di uscita definito. In base a quanto emerso in precedenza, sembra che la serie sia destinata ad essere del tutto folle.