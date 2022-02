Minecraft e Street Fighter: annunciata la collaborazione con lo skin pack World Warrior

Difficile stupirsi ormai per le collaborazioni in crossover di Minecraft, ma questa c'è comunque riuscita, visto che si tratta di Street Fighter, non proprio il primo brand che ci saremmo aspettati di veder attraversare il trattamento Mojang.

Il team ha annunciato il World Warrior Skin Pack, un nuovo pacchetto di skin a tema Street Fighter che è stato messo a disposizione oggi, 18 febbraio 2022, all'interno del Marketplace del gioco. Creato in collaborazione con 57Digital e Capcom, il pacchetto porta 35 personaggi della serie Street Fighter in forma cubettosa all'interno di Minecraft.

Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Blanka e tanti altri possono dunque essere inseriti ora nei mondi di Minecraft utilizzando le varie skin presenti nel World Warrior Skin Pack in DLC.

Minecraft, le nuove skin ispirate a Street Fighter in una immagine

Insieme al rilascio del pacchetto in questione, Mojang mette a disposizione anche un nuovo oggetto gratuito per il Character Creator oltre a 12 nuovi oggetti aggiuntivi a pagamento per personalizzare l'aspetto dei personaggi.

I combattenti di Street Fighter sono ovviamente modellati sulla struttura dei personaggi standard di Minecraft, ma le texture applicate richiamano le caratteristiche tipiche dei personaggi di riferimento nel picchiaduro, con un risultato piuttosto bizzarro, come dimostra anche il trailer di presentazione in questa pagina.

Tutto questo concorre ad incrementare l'attesa per il possibile annuncio di Street Fighter 6, che è stato già suggerito da vari insider come Dusk Golem e Jeff Grubb, mentre Capcom nel frattempo ha lanciato un misterioso conto alla rovescia che rafforza i sospetti al riguardo.