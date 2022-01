Fallout, la serie TV su Amazon Prime Video: scelti gli showrunner, Nolan alla regia

Fallout, la serie TV basata sulla celebre serie di videogiochi in arrivo su Amazon Prime Video, sta facendo importanti progressi: la produzione ha scelto i due showrunner e Jonathan Nolan si occuperà di dirigere il primo episodio.

Del tutto folle, secondo i produttori, la serie di Fallout vedrà l'inizio delle riprese nel corso del 2022 e potrà contare sul contribuito di Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (Silicon Valley) appunto nelle vesti di showrunner.

L'ambientazione sarà la stessa dei giochi prodotti da Bethesdda, dunque uno scenario post-apocalittico in cui i sopravvissuti a una devastante guerra nucleare si ritrovano ad affrontare ciò che resta del mondo e le nefaste conseguenze delle radiazioni sulle forme di vita e la natura.

Un franchise di grande successo, che gli Amazon Studios hanno voluto fortemente trasformare in una serie televisiva acquisendone i diritti nell'estate del 2020 e dando il via a un processo di pre-produzion che, anche per via dei ben noti problemi legati alla pandemia, è durato probabilmente più del dovuto.

Per quanto riguarda Jonathan Nolan, fratello del più noto Christopher, il suo curriculum finora è senza dubbio convincente avendo creato la serie di successo Person of Interest e co-creato lo show sci-fi Westworld.