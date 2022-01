CES 2022: MSI x Evangelion e:Project Edition, una serie di componenti dedicata all'anime di Gainax

MSI ha cavalcato l'uscita del quarto e ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion per annunciare la peculiare serie di periferiche MSI x Evangelion e:Project Edition. Del tutto inedita la MSI MAG B660 Tomahawk per processori Intel di ultima generazione, qui la nostra notizia sui nuovi processori e i nuovi chipset che completano la lineup Intel di dodicesima generazione per desktop, mentre conosciamo già, anche se non in questa versione speciale in arrivo nel corso del 2022, l'AIO MSI MAG Coreliquid C240, al case MSI MPG Gungnir 110R e all'alimentatore MSI MAG A650BN power supply.

La MSI B660 Tomahawk EVA e-Project può supportare qualsiasi CPU Intel di dodicesima generazione, complice una robusta alimentazione da 12+1+1 fasi, e pur appartenendo alla fascia media non manca quasi di nulla tra porta ethernet 2.5, slot PCIe 4.0, anche nel caso di quelli M.2 per le SSD, e connettività WiFi 6E. Va però detto che è prevista, per il momento, solo in versione con supporto per memorie DDR4, anche se dal punto di vista prestazionale, per il momento, i vantaggi delle DDR5 sono marginali e non universali. Conosciamo già, invece, il case MSI Gungnir, un mid-tower ben congeniato che al suo interno permette di alloggiare AIO fino a 360 mm, GPU fino a 340mm, ventola per la CPU fino 170 mm e alimentatore fino a 250 mm. Tutto trasformato con l'edizione MSI Gungnir 110R EVA e-Project che riprende i colori dell'EVA-01 e non manca della personalizzazione della paratia sinistra in vetro trasparente.

La serie completa, per il momento, delle periferiche MSI x Evangelion e:Project Edition

Perfetto per mettere in mostra l'MSI MAG Coreliquid C240 EVA e-Project, un dissipatore per socket LGA 1700 e AMD4, quindi già pronto anche per AM5, che esalta il nuovo design grazie alle due ventole ARGB da 120 millimetri, pensate per raffreddare adeguatamente anche processori di ultima generazione in combinazione con un radiatore da 240 millimetri di lunghezza. Tra l'altro invece di montare la pompa per il liquido sul waterblock che si monta sul processore, anche questo trasformato dal design dedicato a Evangelion, il Coreliquid ha la particolarità di ospitare la pompa nel blocco del radiatore, cosa che riduce la rumorosità. Non c'è niente di speciale, invece, nella dotazione dell'MSI A650BN EVA e-PROJECT, un alimentatore da 650 W con certificazione 80+ Bronze che, comunque corredato da tutte le certificazioni di protezione, spicca solo per il design e non è di certo adatto a configurazioni particolarmente spinte.

Scheda tecnica MSI Gungnir 110R