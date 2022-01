Serious Sam, nuovo gioco imminente: reveal settimana prossima e uscita questo mese

Un nuovo gioco della serie Serious Sam sarà protagonista di un reveal nel corso della prossima settimana e l'uscita avverrà durante questo stesso mese: lo ha annunciato Devolver Digital su Twitter.

A qualche settimana dal teaser trailer di Serious Sam a tema claciale, il publisher ha pubblicato un nuovo, breve video che ribadisce l'ambientazione artica dell'esperienza pur senza scendere nei dettagli, al di là chiaramente del messaggio di accompagnamento, piuttosto chiaro.

"E se vi dicessimo che un nuovo gioco di Serious Sam verrà annunciato la prossima settimana e pubblicato questo mese?", ha scritto Devolver Digital nel suo ultimo post su Twitter, stimolando rapidamente la curiosità dei tanti fan dell'iconico sparatutto.

In effetti non è passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie relative alla serie, se consideriamo che a dicembre Serious Sam 4 è stato inserito a sorpresa nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC.

Rimane da capire quale sarà la natura del prossimo progetto legato al brand, ma per quello l'attesa a quanto pare sarà breve: la settimana prossima sapremo tutto.