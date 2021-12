Serious Sam: teaser trailer da Devolver Digital a tema glaciale

Tramite YouTube, Devolver Digital ha condiviso un nuovo teaser trailer dedicato a Serious Sam. Il video, che potete vedere qui sopra, non mostra quasi nulla, ma è chiaramente a tema "glaciale".

Il teaser trailer di Serious Sam si apre con una scena (insolitamente) tranquilla sulla costa di un qualche luogo freddo e nevoso. Vediamo una boa con dei gabbiani. Poco dopo, però, un motoscafo arriva a interrompere la tranquillità. La scena successiva mostra l'ambientazione dall'alto: vediamo una foresta in lontananza e delle montagne, oltre a una barca malmessa in prima piano.

La voce narrante dice: "Cavolo se fa freddo, ma nulla mi scalda quanto dare calci in culo alla gente." Infine, viene mostrato il logo di Serious Sam, che però si trasforma in una propria versione glaciale. Per ora è difficile dire di cosa si tratti. Potrebbe essere un nuovo capitolo della serie, oppure un DLC per Serious Sam 4, pubblicato su PS5 e Xbox Series X|S pochi giorni fa.

Serious Sam 4 è disponibile da poco anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass.