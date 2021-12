PlayStation collabora con Family Video Game Database, un grande aiuto per i genitori e tutori

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PlayStation collabora ora con Family Video Game Database, un archivio elettronico utile ai genitori che hanno bisogno di comprendere i videogiochi e le esperienze di gioco dei figli. Il database è opera di Andy Robertson, autore del libro Taming Gaming.

"Il Family Video Game Database è una piattaforma meravigliosa per aiutare genitori e tutori a navigare nel mondo dei videogiochi, e siamo entusiasti di salire a bordo come primo sponsor aziendale", ha detto Sean Whitcomb, direttore di Trust and Safety presso SIE. "Presso Sony Interactive Entertainment, vogliamo che tutti abbiano un'esperienza felice sulle nostre piattaforme PlayStation, quindi è importante che i genitori prendano decisioni informate quando giocano ai videogiochi - dall'uso delle impostazioni di controllo parentale sulle nostre console alla scelta dei giochi che più si adattano alle loro necessità e a quelle delle loro famiglie".

Family Video Game Database

Con l'aiuto di Sony, Robertson prevede di espandere il Family Video Game Database per renderlo più facile da usare per i genitori. Inoltre, prevede di fare di più nell'area dell'accessibilità. Uno dei suoi piani è quello di permettere agli sviluppatori di giochi di contribuire al database, ed evidenziare le caratteristiche di accessibilità e le impostazioni nei loro giochi.

Family Video Game Database è ancora agli inizi, ma ha già una media di 15.000 visitatori al giorno.