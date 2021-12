Torneo eSport di Excel: le finali del Financial Modeling World Cup in onda oggi, 11 dicembre

Gli eSport sono sempre più importanti e Microsoft lo sa bene. La compagnia di Redmond ha infatti organizzato un torneo eSport di Excel, la Financial Modeling World Cup, le cui finali andranno in onda quest'oggi, 11 dicembre 2021, alle 18:00.

Financial Modeling World Cup è un torneo composto da 128 partecipanti per ogni regione del mondo (Africa, Asia/Pacifico, Europa, Nord America, America Latina). Le qualificazioni sono iniziate il 13 novembre e oggi, 11 novembre 2021, ci saranno le fasi finali, divise in tre parti: quarti, semifinali, e finale. Il montepremi totale è 10.000 dollari, sovvenzionati da Microsoft ovviamente.

Financial Modeling World Cup ha luogo da anni. Ogni round consiste in casi di studio che vengono forniti ai concorrenti all'inizio del match. Secondo le regole del FMWC, ogni caso di studio consiste in un problema la cui lunghezza è compresa tra 1 e 5 pagine con una lista di domande alle quali i concorrenti devono rispondere. Per avanzare nel gioco, ogni concorrente deve rispondere completamente alle domande e produrre e presentare modelli finanziari in un foglio di calcolo.

L'atmosfera di un match è molto simile a quella di altro tornei eSport, con anche un commentario live di quanto avviene durante il torneo da parte di membri noti della community, compreso Bill Jelen, che si fa chiamare "Mr. Excel".