Loot River, il provato del rougelike che incontra Tetris

Gameplay

Loot River: il terreno di gioco diventa un gioco a sé

Gli stessi sviluppatori descrivono Loot River come un incrocio tra i combattimenti metodici e impegnativi di un Dark Souls e l'intricato rompicapo a incastro dell'iconico Tetris. E, in effetti, non sono parole troppo lontane dalla realtà.

Il titolo chiama il giocatore a imbracciare le armi e districarsi nei labirintici spazi di una città in rovina invasa da corsi d'acqua. La particolarità di questo mondo sta nel fatto di poter gestire il campo di battaglia come meglio crediamo, dato che ci viene concessa la possibilità di muovere liberamente (su asse verticale e orizzontale) le piattaforme galleggianti dove si svolge l'intera azione di gioco. Queste hanno forme diverse, tutte rigorosamente poligonali (esattamente come in Tetris), che permettono d'incastrarle nei modi più disparati, così da approcciarsi agli scontri nel modo che si preferisce.

Il combattimento si rifà a quello degli ormai classici soulslike. Troviamo, quindi, le consuete schivate, parate perfette e relativi contrattacchi, oltre all'immancabile e ostentata difficoltà di determinati scontri. Nulla di nuovo, verrebbe da pensare. Eppure, la possibilità di gestire il terreno di gioco rende gli scontri molto più dinamici, trasformandoli in duelli (se riusciamo a isolare i vari nemici) o "toccate e fughe" (sfruttando il movimento delle piattaforme per darci il tempo di caricare attacchi o colpire fulmineamente in modo sporadico).

Ovviamente, il gioco è a conoscenza di queste linee strategiche perseguibili dal giocatore, quindi non si limiterà a rendere il tutto un balletto ripetitivo e monocorde. I nemici (da quello che abbiamo potuto vedere) posseggono diverse abilità che permettono loro di azzerare la nostra superiorità "campale", come il volo, la possibilità di lanciare bombe e incantesimi oppure di bloccare piattaforme. Insomma, il titolo sembra richiedere un continuo adattamento da parte del giocatore, che è spronato a cambiare spesso tattica.

Non sappiamo in che modo e a che livello si evolveranno queste situazioni una volta che avremo il gioco completo sottomano, dato che la demo, oltre a essere molto risicata in termini di contenuti, non comprende una delle caratteristiche fondanti del titolo, che potrebbe veramente determinare il successo o la rovina di Loot River, ovvero la generazione procedurale delle varie aree di gioco.