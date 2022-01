Wordle: cos’è e come funziona il nuovo web-game che ha conquistato Twitter

Se ogni tanto bazzicate su Twitter, probabilmente negli ultimi giorni nella vostra cronologia avrete notato dei tweet diversi dal solito, solitamente accompagnati da dei quadrati colorati che somigliano ai blocchetti del Tetris. Si tratta di Wordle, un puzzle game gratis che nelle ultime settimane è diventato virale, grazie anche alla sua semplicità e immediatezza. Ecco di preciso come funziona.

Wordle è un web-game realizzato dal programmatore statunitense Josh Wardle e lanciato circa sei mesi fa, ma che ha ottenuto grande notorietà solamente durante le feste natalizie. Ogni giorno dal sito ufficiale Power Language, che potete raggiungere a questo indirizzo, è possibile cimentarsi in una piccola sfida, ovvero quella di indovinare una parola (al momento solo in lingua inglese, purtroppo) composta da cinque lettere in massimo 6 tentativi.

Wordle, le semplici regole spiegate dal sito ufficiale

Le regole sono semplici: una volta inserita la risposta, Wordle con un sistema di indizi vi svelerà se avete azzeccato una lettera (quadrato verde), se è una di esse è presente nella parola ma nel punto sbagliato (quadrato giallo) e indicando di conseguenza quelle che non fanno assolutamente parte della soluzione (quadrato grigio). Da qui in poi si procede per esclusione e intuito fino a che non si indovina la soluzione o non si esauriscono i tentativi, al che dovrete attendere l'arrivo di una nuova parola il giorno dopo.

Insomma, parliamo di un gioco davvero semplice e immediato, tuttavia non sono gli unici motivi per cui è diventato così popolare. Infatti, la "parola del giorno" di Wordle è identica per tutti i giocatori, il che innesca delle dinamiche sociali competitive. È dunque possibile condividere i propri progressi sui social, come per l'appunto Twitter dove il gioco è diventato virale, e sfidare altri utenti a chi indovina la risposta esatta nel minor numero di tentativi possibili o semplicemente vantarsi di aver raggiunto la soluzione in breve tempo.

Avete o state giocando a Wordle in questi giorni? Fatecelo sapere nei commenti.