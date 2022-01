PlayStation Store, i giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti di Gennaio

Su PlayStation Store sono stati rinnovati alcuni giorni fa gli Sconti di Gennaio, con l'aggiunta di nuovi giochi PS5 e PS4 che è possibile acquistare anche a meno di 10 euro. Di che titoli stiamo parlando?

Innanzitutto Control (recensione), disponibile in questo caso con l'edizione standard per PS4 che può essere vostra al prezzo più basso di sempre, ovverosia 8,99€ se siete abbonati a PlayStation Plus.

Abbiamo poi A Plague Tale: Innocence (recensione), l'eccellente avventura di Osobo Studio ambientata nell'Europa medievale ai tempi della peste nera, che dispone peraltro di upgrade PS5 gratuito: potete acquistarla per 9,99€.

Se apprezzate le atmosfere oscure e inquietanti, Vampyr (recensione) può senz'altro fare al caso vostro: è la storia di un medico trasformato in vampiro, che si muove nella Londra vittoriana nel pieno dell'epidemia da influenza spagnola. È disponibile a 9,99€.

Cambiando infine completamente genere, Travis Strikes Again: No More Heroes (recensione) è un action game divertente e completamente fuori di testa, davvero piacevole da giocare in cooperativa con un amico: potete portarvelo a casa al prezzo più basso di sempre, 9,99€.