Mount & Blade 2: Bannerlord da ora è disponibile in italiano, ecco le novità della patch 1.7.0

TaleWorlds Entertainment ha annunciato il lancio della patch 1.7.0 di Mount & Blade 2: Bannerlord che, tra le varie novità, aggiunge la localizzazione in italiano, nonché in francese, russo, spagnolo latinoamericano, giapponese, coreano, polacco e brasiliano.

Queste lingue da ora sono selezionabili nelle impostazioni di gioco, con il tedesco che invece arriverà prossimamente. Si tratta di una novità che verrà sicuramente apprezzata da molti giocatori che stanno già giocando a Bannerlord in early access e che inoltre potrebbe convincere un numero maggiore di utenti nostrani a provare il gioco di TaleWorlds.

Mount & Blade 2: Bannerlord, un'immagine "work in progress"

Le novità della patch 1.7.0 di Mount & Blade 2: Bannerlord non si limitano tuttavia solo alla lingua italiana. Un'altra importante aggiunta è la funzione Order of Battle, che offre ai giocatori una panoramica del campo di battaglia prima di iniziare il combattimento e consente di assegnare eroi e truppe alle formazioni, posizionarli e impartire loro ordini. La nuova interfaccia, inoltre, fornisce ai giocatori più informazioni sulle loro formazioni, come, ad esempio, gli effetti del capitano attivo, il morale e il numero di munizioni.

Si aggiungono alle novità anche una serie di cambianti al Battle Morale System e gli assedi. In particolare, la salita su scale e torri d'assedio è stata rivista così come l'efficacia del fattore della "fame". Anche l'abilità del fascino nel sistema dei personaggi è stato rivisto, con i vantaggi dati da questa meccanica sostituti da alcuni nuovi di zecca.

Ci sono poi miglioramenti "quality of life", correzioni di bug e problemi di varia natura e molto altro ancora. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla note ufficiali della patch 1.7.0, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Mount & Blade 2: Bannerlord è attualmente disponibile in Accesso Anticipato per PC su Steam e GOG, con data di uscita della versione definitiva prevista per la seconda metà del 2022.