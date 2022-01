Bioware su Dragon Age e Mass Effect: "vogliamo ricostruire la nostra reputazione"

Con un lungo post sul blog ufficiale di Bioware, il general manager Gary McKay ha parlato degli avvenimenti più importanti dello scorso anno e del futuro dello studio, che include Mass Effect e Dragon Age, che ha tutte le intenzione di ricostruire la sua reputazione realizzando giochi della "migliore qualità" possibile.

McKay afferma che il 2021 è stato un "altro anno impegnativo", in parte dovuto alla pandemia che ha costretto i membri di Bioware a lavorare da remoto.

"Abbiamo dovuto continuare a pensare a come adattarci a circostanze mutevoli. Ma nonostante tutto, è stata una gioia assoluta guidare uno studio con così tante persone incredibilmente talentuose, un team che spinge sempre oltre i limiti attraverso l'innovazione e una ricerca instancabile della qualità", ha detto McKay. "Continuare a lavorare con la pressione della pandemia mondiale non è stato semplice. Abbiamo utilizzato nuovi tool, processi e modi di comunicare. Abbiamo tutti bilanciato il tempo personale e il lavoro e ogni persona sta affrontando situazioni uniche. La sfida più grande è rappresentata dall'incertezza di questa situazione, il che rende le vite delle persone più difficili, così come decidere dei piani per il futuro".

In tal senso Bioware sta apportando delle modifiche al suo regime lavorativo, per offrire maggiore flessibilità ai dipendenti. Come altri studi, abbraccerà un modello lavorativo ibrido con alcuni dipendenti che lavoreranno negli uffici e altri da casa. Novità anche per le nuove assunzioni, che prima chiedevano ai neo-dipendenti di trasferirsi a Austin o Edmonton, ma ora invece possono lavorare ovunque si trovino.

Dragon Age 4, un artwork ufficiale

Il 2021 ha regalato tuttavia anche delle soddisfazioni a Bioware, con McKay che cita in particolare il successo di Mass Effect: Legendary Edition. Mentre per quanto riguarda il futuro, il general manager spiega che c'è molta carne al fuoco, partendo dalla nuova espansione di Star Wars: The Old Republic in arrivo a febbraio, fino ad arrivare ai nuovi capitoli di Dragon Age e Mass Effect attualmente in sviluppo.

Riguardo quest'ultimo McKay tra l'altro suggerisce ai fan di esaminare con attenzione il teaser pubblicato lo scorso novembre in occasione dell'N7 Day, visto che nasconde alcuni indizi. Per quanto riguarda Dragon Age, McKay ribadisce che si tratta di un gioco incentrato sul single player e in cui "le scelte contano".

Infine, McKay parla delle sue responsabilità come general manager di Bioware e di come lo studio ha intenzione di ricostruire la sua reputazione.

"Siamo concentrati sul ricostruire la fiducia dei fan e della community nei nostri confronti e abbiamo intenzione di farlo offrendo tipologie di giochi per cui siamo conosciuti e assicurandoci che siano della massima qualità possibile", ha detto McKay. "La nostra missione è "Crea mondi con avventure e conflitti che ti ispirino a diventare l'eroe della tua storia". Vogliamo che il lancio dei nostri giochi sia un momento fondamentale per il settore videoludico. Vogliamo che ogni gioco ottenga il tipo di reazione che abbiamo visto con Mass Effect Legendary Edition. Riteniamo di avere le persone giuste, il giusto focus creativo e il supporto di EA per mantenere questa promessa".

