Spider-Man: No Way Home, un video con Doctor Strange nella Dimensione Specchio

Spider-Man: No Way Home si mostra con un nuovo video tratto dal film in cui vediamo Spider-Man e Doctor Strange che entrano nella Dimensione Specchio, la realtà alternativa controllata dallo Stregone Supremo.

Se avete letto la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, saprete qual è il motivo del contendere dei due eroi: Strange vuole rispedire a casa i villain per ripristinare l'equilibrio del Multiverso, mentre Peter non vuole mandarli a morire.

Come rivelato anche in altri trailer, i vari Doctor Octopus, Electro e Green Goblin sono infatti stati trasportati nel mondo del personaggio di Tom Holland poco prima di morire nello scontro con i rispettivi Spider-Man.

Capace di totalizzare incassi per 1,37 miliardi di dollari, Spider-Man: No Way Home continua ad andare fortissimo nelle sale cinematografiche, e il merito è senz'altro anche della presenza del Doctor Strange, nonché di altri personaggi.

A proposito, il film di Spider-Man si pone in pratica come una base di partenza per Doctor Strange e il Multiverso della Follia, di cui abbiamo visto il primo teaser trailer in italiano qualche settimana fa.