Elden Ring: svelati il Profeta e il Disgraziato, le ultime classi

Continuiamo e concludiamo la panoramica sulle varie classi di Elden Ring con le due nuove annunciate oggi, che chiudono il percorso alla conoscenza delle tipologie di personaggi: il Profeta e il Disgraziato.

Il Profeta, illustrato come un uomo bendato e un saio, con una sorta di gogna al collo, è un personaggio che, come insegnano i miti, non viene propriamente ben accolto dalla popolazione, probabilmente a causa della sua capacità di prevedere eventi infausti. Si tratta di un combattente particolarmente portato agli incantesimi curativi e basati sulla fede, elemento che risalta in particolare nelle statistiche di base.



Il Disgraziato (detto rigorosamente con voce alla Lino Banfi), "Wretch" in lingua originale, corrisponde in pratica alla classe Discriminato di Dark Souls e si tratta di un combattente piuttosto difficile da utilizzare, tanto da aver spinto anche lo stesso director Hidetaka Miyazaki ad avvertire i giocatori di utilizzarlo solo se ci si sente pronti a una sfida particolarmente impegnativa. Rappresentato mezzo nudo nelle illustrazioni ufficiali, parte svantaggiato in quanto privo di equipaggiamento all'inizio.

In totale sono 10 le classi annunciate per Elden Ring, ecco il riepilogo: